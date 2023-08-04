Общество

Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем» с Еленой Косенковой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Чай втроем», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня в гости к ведущим Татьяне и Дмитрию Ивановым придет генеральный директор Псковской швейной фабрики «Славянка», заслуженный работник текстильной и легкой промышленности, заслуженный предприниматель, ветеран труда Елена Косенкова.

Она поделится воспоминаниями о своем детстве, которое пришлось на суровые военные и послевоенные годы, расскажет, как умудрялась сочетать в себе хорошую успеваемость в школе, разносторонние интересы и бунтарский характер, почему связала свою жизнь с легкой промышленностью и каково это - быть женщиной-руководителем.

Зачем Елена Косенкова пошла в депутаты? Почему ей было по-настоящему страшно за швейную фабрику? О чем она со Славой Зайцевым пытались договориться, но так и не договорились? Откуда в Елене Косенковой любовь к «Мерседесам» и что делает ее по-настоящему счастливой? Об этом и не только — в эфире.