Общество

Путин подписал закон о запрете выезда за рубеж после вручения повестки

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который вводит запрет на выезд за границу для гражданина с момента вручения ему повестки. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправки вносятся в закон, направленный на создание единого реестра воинского учета. Устанавливается, что запрет на выезд из РФ применяется в качестве временной меры, направленной на обеспечение явки гражданина в военкомат. Запрет выезда применяется к призывнику со дня направления ему повестки, в том числе по месту работы или учебы, для последующего вручения. Решение о запрете выезда призывника из РФ будет формироваться военным комиссариатом в день направления гражданину повестки, пишет РИА Новости.

Документ также вносит изменения в закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». В соответствии с документом, выезд за рубеж запрещается с момента, когда повестка будет размещена в реестре врученных повесток.

Отмечается также, что решение об отмене введенных ограничительных мер, в том числе запрета выезда из РФ, формируется в реестре воинского учета в автоматическом режиме. Такое решение подписывается электронной подписью в день формирования в реестре сведений о явке гражданина по повестке или о подтверждении уважительных причин неявки.

В документе уточняется также, что гражданам, состоящим на воинском учете, в день размещения повестки в соответствующем реестре направляется уведомление, что в случае неявки по врученной повестке по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в документе, в отношении них будут применены временные ограничительные меры. Такое уведомление формируется в реестре воинского учета в автоматическом режиме в момент формирования повестки. В день размещения повестки в реестре уведомление направляется гражданину в личный кабинет на портале Госуслуг.

Ранее сообщалось, что Путин подписал федеральный закон, который устанавливает призывной возраст в России с 18 до 30 лет.