Общество

Путин подписал закон о трудовом воспитании школьников

Президент России Владимир Путин подписал закон о трудовом воспитании школьников, а также о возвращении серебряных медалей и введении нового названия предмета «ОБЖ» - «Основы безопасности и защиты Родины».

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Закон корректирует понятие «воспитание», дополнив его положением о формировании у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам.

Также инициативой дополняются принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования единством обучения и воспитания. Нововведения относятся к обязанностям обучающихся участвовать в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей.

Закон также изменяет название предмета «ОБЖ» на «Основы безопасности и защиты Родины». Одним из авторов этой идеи стал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, закон возвращает серебряные медали «За особые успехи в учении» II степени по окончанию школы при наличии итоговых оценок успеваемости «отлично» и не более двух итоговых оценок успеваемости «хорошо» по всем учебным предметам.

Также закон закрепляет полномочия Минпросвещения по разработке мероприятий по профессиональной ориентации школьников.