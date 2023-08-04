Общество

В России повысили штрафы авиакомпаниям за задержку рейсов

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который повышает штраф для авиаперевозчиков за задержку вылетов рейсов в четыре раза. Об этом говорится на портале правовой информации.

Отмечается, что закон вступает в силу 1 апреля 2024 года. Штраф повысят с 25 рублей до 100 рублей в час в расчете на одного пассажира.

До этого глава Минтранса РФ Виталий Савельев в ходе совещания у президента России Владимира Путина рассказал о ситуации с ценами на авиабилеты. Он указал, что его министерство совместно с Федеральной антимонопольной службой осуществляет систематический мониторинг стоимости авиаперевозок. По словам Савельева, российским авиакомпаниям удается сдерживать рост цен на авиабилеты, «несмотря на рост издержек и сокращение субсидирования в три раза».