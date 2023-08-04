Общество

В МВД предложили уголовно наказывать помогающих банковским мошенникам

Министерство внутренних дел России разработало законопроект, предлагающий уголовное наказание для лиц, передающих, использующих или предоставляющих доступ к электронным средствам платежа, тем самым помогая мошенникам выводить похищенные деньги. Об этом сообщается в письме заместителя министра-начальника следственного департамента МВД РФ Сергея Лебедева сенатору Артему Шейкин.

Предлагаемый законопроект включает новую статью 187.1 в Уголовный кодекс Российской Федерации, которая предусматривает уголовную ответственность за передачу, приобретение, использование электронных средств платежа или предоставление доступа к ним, за исключением случаев, когда такие действия осуществляются в законных интересах владельца электронного средства платежа.

В письме также отмечается, что МВД РФ 20 июля 2023 года отправило доработанный проект в федеральные органы государственной власти для согласования, пишет РИА Новости.

Сенатор Артем Шейкин, заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, пояснил, что телефонные мошенники в прошлом году похитили более 14 миллиардов рублей, а каждый день происходит 8,6 миллиона попыток телефонных мошенничеств. По словам Шейкина, все мошенничества включают так называемых «дропперов» — физических или юридических лиц, на счета которых переводятся украденные деньги. Именно дропперов планируется наказывать введением новой статьи в Уголовный кодекс РФ.

Согласно письму, дропперам будут назначены «уголовные штрафы», которые приведут к «правовым последствиям в виде судимости». Наказание будет исполняться судебными приставами по месту жительства или работы осужденных.

Шейкин считает, что дропперы являются звеньями в цепи мошенников, и ограничение вывода похищенных средств помешает им совершать мошеннические действия.