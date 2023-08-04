Общество

В России предложили маркировать допустившие утечку персональных данных компании

Зампредседателя Госдумы Борис Чернышов направил министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву письмо с предложением начать маркировать компании, которые допустили утечку персональных данных клиентов.

«Прошу вас рассмотреть возможность разработки и внедрения специального графического знака "ненадежный оператор персональных данных», — также сказано в тексте письма.

По мнению депутата, знак поможет россиянам при выборе той или иной компании сразу понять, стоит ли доверять ей или нет. Как подчеркнул Чернышов, инициатива повысит информированность особо уязвимых категорий и вынудит операторов персональных данных уделять больше внимания их защите. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.