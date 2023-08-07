Общество

Росгвардейцы за неделю изъяли у псковичей пять единиц оружия

48 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан провели сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области с 30 июля по 6 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Кроме того, сотрудники выявили девять административных правонарушений, изъяли пять единиц гражданского оружия и 106 патронов.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его хранение и ношение, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал Госуслуг.