Общество

Поручителей погибших участников СВО освободят от обязательств по кредитам

Поручителей погибших или тяжело раненых участников специальной военной операции освободят от обязательств по кредитам. Рабочая группа по вопросам спецоперации уже внесла соответствующий законопроект в Госдуму. Об этом первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил в своем Telegram-канале.

Законопроект прекращает обязательства по договорам поручительства участников СВО, которые погибли в ходе спецоперации, умерли от полученного увечья или стали инвалидами 1-й группы,

«Сейчас в таких ситуациях с участников СВО кредитные обязательства списываются полностью. Но с поручительством по кредиту это не работает – при отсутствии законодательных ограничений судебная практика возлагает обязательства поручителя на его наследников», - напомнил Андрей Турчак.

Такой подход, по его мнению, несправедлив – обязательства участника СВО, будь он заемщиком по кредитному договору или поручителем по договору поручительства, практически не отличаются. И в том, и в другом случае он несет ответственность за неисполнение обязательств. Внесенный законопроект уравняет эти ситуации

«Если боец отдал долг Родине до самого конца, то Родина обязана взять на себя его долги. Позаботиться о семье и близких. Сделать все, чтобы они унаследовали меры поддержки, а не кредиты. Это станет логичным продолжением нашего законодательного решения о полном списании долгов по кредитам в случае гибели участника СВО или получения им тяжелой инвалидности, который теперь распространен на родителей, усыновителей и совершеннолетних детей», - заключил Андрей Турчак.