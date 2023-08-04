Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Основные темы, которые сегодня обсудят Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова:

С 18 до 30 нужно в армию пойти: президент подписал указ, увеличивающий призывной возраст в стране на 3 года;

Хорошо забытое старое: глава государства высказался за то, чтобы российские чиновники пересели на отечественные машины;

Падения рубля: причины и последствия;

Выборная четверка: облизбирком зарегистрировал четырех кандидатов на выборы губернатора. Как партии будут обеспечивать явку своих избирателей?

Фестивали, съемки и рекордная уха – море летних развлечений в области. И даже день ВДВ теперь встречают не в фонтане, а на стадионе;

Парк на Милевке, ремонт Коммунальной и соцгородок – объекты Пскова на контроле у губернатора.

И, как всегда, в программе прозвучат политический и экономический комментарии обозревателей Александра Савенко и Алексея Овчинникова.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону: 56-73-72.