Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Основные темы, которые сегодня обсудят Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова:
- С 18 до 30 нужно в армию пойти: президент подписал указ, увеличивающий призывной возраст в стране на 3 года;
- Хорошо забытое старое: глава государства высказался за то, чтобы российские чиновники пересели на отечественные машины;
- Падения рубля: причины и последствия;
- Выборная четверка: облизбирком зарегистрировал четырех кандидатов на выборы губернатора. Как партии будут обеспечивать явку своих избирателей?
- Фестивали, съемки и рекордная уха – море летних развлечений в области. И даже день ВДВ теперь встречают не в фонтане, а на стадионе;
- Парк на Милевке, ремонт Коммунальной и соцгородок – объекты Пскова на контроле у губернатора.
И, как всегда, в программе прозвучат политический и экономический комментарии обозревателей Александра Савенко и Алексея Овчинникова.
Присоединяйтесь к обсуждению по телефону: 56-73-72.