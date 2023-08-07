Общество

Свыше 80 работников завода «Титан-Полимер» прошли допобучение с начала года

Свыше 80 работников завода «Титан-Полимер» смогли повысить квалификацию или пройти дополнительное обучение в первом полугодии 2023 года. Данные услуги оказывает учебный центр «СЭМС». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода.

Фото: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

В тройку самых востребованных вошли такие направления, как «Работа с ГПМ и пультами управления с пола» (26 человек), «Стропальщик» (19 человек), «Работа с сосудами высокого давления» (15 человек).

Также сотрудники завода обучались высотным работам, изучали профессию водителя погрузчика, проходили обучение по пожарной безопасности, а также повышение квалификации по промышленной безопасности и экологии. Кроме того, 18 человек обучились навыкам оказания первой помощи.

Сотрудничество АНО ДПО УЦ «СЭМС» и «Титан-Полимер» началось в 2020 году. Учебный центр использует очно-заочную форму обучения с применением интернет-технологий. Это современный способ получения знаний без ущерба производственному процессу. Особенно популярной такая форма обучения стала после карантинных мер, вызванных пандемией COVID-19, когда образовательные учреждения перешли на дистанционное обучение. Практические занятия, если они заложены в учебном плане, проходят в очной форме на базе учебного центра.