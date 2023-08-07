Общество

У псковичей выросли расходы на борьбу со стрессом - опрос

Аналитики совместно с экспертами психологической платформы узнали, растут ли расходы псковичей на психологов и борьбу со стрессом, помогают ли компании своим работникам и как часто стресс является причиной увольнения.

Исследование hh.ru показывает, что у 42% псковичей по сравнению с 2022 годов выросли расходы на борьбу и восстановление от стресса. Еще у 43% финансовые траты на психологов, терапию и прочие методы борьбы со стрессом остались такими же, как и год назад, а у 4% даже незначительно снизились. И лишь 8% местных респондентов заявили, что пока не стрессовали в этом году.

Интересно, что местные жители стали тратить на борьбу со стрессом больше денег, чем другие россияне (рост 5% за год). Сильнее всего выросли расходы на спокойную жизнь у работников из маркетинговой сферы (52% опрошенных заявили об увеличении затрат), у кадровых и HR-специалистов (48%), а также у работников сферы стратегии и консалтинга (44%).

При этом сразу 77% опрошенных псковичей признались, что работодатель не оказывает им никакую психологическую поддержку. У оставшихся 23% респондентов на работе предусмотрены разные формы поддержки. Так, в 5% работодатель проводит образовательные мероприятия по теме психологического здоровья (вебинары, тренинги и т.п.), у 2% есть корпоративный психолог, у 2% компаний услуги психолога входят в ДМС, еще у 2% компаний есть отдельная горячая линия психологической поддержки и еще в 12% случаев компания сотрудничает с сервисом психологической помощи. Отметим, что компании СЗФО и в том числе из Псковской области в данном случае задают тренд: для сравнения в среднем по стране работодатели сотрудничают с различными психологическими сервисами лишь в 2% случаев.

И в завершении местные жители оценили, насколько велик шанс, что они бросят работу, если будут постоянно сталкиваться на ней со стрессовыми факторами: 87% опрошенных ответили утвердительно - постоянный стресс на работе может привести их к принятию решения об увольнении. При этом еще 44% заявили, что уже действительно меняли работу из-за постоянного стресса. Чаще всего бросают работу из-за постоянного нервного истощения работники сферы рекламы, управления персоналом, бухгалтеры, а также топ-менеджмент.

В свою очередь 46% пока не приходилось решать вопрос спокойная жизнь или работа.