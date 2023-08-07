Общество

Псковскую область могут включить в эксперимент по маркировке импортного алкоголя

Минфин РФ предлагает включить Псковскую область в эксперимент по маркировке федеральными спецмарками импортируемого в РФ алкоголя, сообщается в Telegram-канале ведомства. Соответствующий проект постановления внесен в правительство РФ.

«Это позволит создать новые логистические маршруты для перемещения импортируемого алкоголя. Маркировка алкоголя на территории Псковской области также будет способствовать поддержке предприятий области, созданию новых рабочих мест», - говорится в сообщении.

Минфин напоминает, что в настоящее время эксперимент идет в Москве, Санкт-Петербурге, Брянской, Владимирской, Калининградской, Ленинградской, Московской, Смоленской областях, Краснодарском крае и в Татарстане. Импортеры, владельцы таможенных складов и владельцы складов временного хранения участвуют в эксперименте на добровольной основе, пишет «Интерфакс».

Как сообщалось, закон, который разрешает маркировать импортный алкоголь на территории всей страны, а не только, как было ранее, в Калининградской области, был принят в 2022 году. Он предоставляет правительству право определять территории, на которых проводится эксперимент по маркировке импортного алкоголя, помещаемого под процедуру таможенного склада.

В начале июля Минфин сообщал, что предлагает продлить до 31 марта 2024 года предельный срок подачи уведомления на участие в эксперименте. Согласно пояснительной записке, необходимость этого связана с тем, что «в настоящее время существует устойчивая тенденция как к увеличению количества участников эксперимента, так и к расширению территории его проведения». В частности, с 21 июня 2023 года в перечень регионов, участвующих в эксперименте, был включен Татарстан.

Эксперимент проводится с 1 июня 2021 года по 31 мая 2024 года.