Общество

Новую систему оплаты труда медиков планируют ввести в России с 2025 года

Новую систему оплаты труда медиков планируют ввести в России с 2025 года, соответствующие подходы сейчас отрабатываются в пилотном режиме. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на брифинге для журналистов в Уфе.

«С 2025 года планируется переход на единую систему оплаты труда. <…> Cегодня отработка, в том числе подходов к формированию новой системы оплаты труда идет в пилотных режимах, в том числе изучаем опыт субъектов», - приводит слова Мурашко ТАСС.