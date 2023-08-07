Общество

Неполучившие зарплату за расчистку пруда на псковской дамбе студенты работали без договора

Студентов, которым по итогу не заплатили за расчистку пруда на дамбе в Пскове, к работе привлек индивидуальный предприниматель, при этом договор с ними он не заключал. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на главу города Бориса Елкина.

Фото: Светлана Григорьева / «ВКонтакте»

Муниципальный контракт на расчистку пруда в Дендропарке заключен между управлением городского хозяйства и ООО «Гепард» 1 августа.

«Подрядчик еще до официального подписания контракта устно договорился о субподряде с индивидуальным предпринимателем, который в свою очередь привлек к работам студентов без заключения соответствующего договора. С ситуацией сейчас разбирается и подрядная организация, и полиция», - сообщил Борис Елкин.

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Напомним, в комментариях на странице губернатора Псковской области появилась информация о том, что несколько студентов не получили оплату за работы по благоустройству городского пруда, а неизвестный работодатель после случившегося перестал выходить на связь со своими работниками.