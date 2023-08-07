Общество

Две жалобы на закупку продуктов для псковского детсада «Аистенок» поступили в УФАС

Две жалобы поступили на закупку продуктов питания для детского сада «Аистенок» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы по Псковской области.

Заявитель пожаловался на то, что в извещении указаны невыполнимые сроки: первую поставку молочных и мясных продуктов необходимо было осуществить в срок до 31 июля, однако итоги торгов подводили 26 июля. Податель жалоб считал, что невозможно исполнить контракт за такой короткий срок.

УФАС обратило внимание заявителя на то, что в проекте контракта указано, что поставка продуктов питания должна осуществляться в течение полугода с даты заключения контракта и только после получения заявки от заказчика.

Заказчик пояснил, что планировал начать закупать товар у нового поставщика в июле, но из-за затянувшегося согласования процедура была отложена. И добавил, что с учетом, того что контракт будет заключен в августе, первую заявку он направит поставщику не ранее даты заключения контракта.

Жалобы признали необоснованными.