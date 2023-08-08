Общество

Росалкогольрегулирование получит новое название и функции

Росалкогольрегулирование переименуют в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачными рынками и наделят дополнительными функциями, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, его опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Переименовать Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачными рынками», — приводит текст указа РИА Новости.

Ведомство теперь также будет заниматься надзором за производством и оборотом табачных изделий и продукции, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства.

Указ вступает в силу с 1 сентября 2023 года.