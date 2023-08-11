Общество

В России один штраф вырос в 15 раз

В России в пять раз вырастет штраф за пересечение железнодорожных путей в неположенном месте, и в пятнадцать раз, если это произошло в Москве и Санкт-Петербурге.

Сейчас он составляет 100 рублей.

«Нарушение, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге либо в Московской или Ленинградской области, - влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи пятисот рублей», - отмечается в тексте документа.

Наказывать будут, если в пределах километра от места, где задержали человека, есть оборудованный переход через пути, пишет «Парламентская газета».