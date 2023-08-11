Общество

День физкультурника отмечают в России 12 августа

День физкультурника отмечается в России во вторую субботу августа. Всесоюзный день физкультурника был учрежден постановлением Совета Народных Комиссаров СССР, принятым летом 1939 года.

Широкое распространение он получил в 30-х годах 20 века, в первые десятилетия советской власти. Дата проведения Дня физкультурника устанавливалась ежегодно (во вторую субботу августа праздник стали отмечать с 1961 года), сообщает calend.ru.

В те годы страна переживала небывалый подъем физической культуры и спорта. В 1923 году было создано Московское пролетарское спортивное общество «Динамо». Общество было учреждено по инициативе группы сотрудников и военнослужащих ОГПУ и создавалось как организация, предоставляющая возможность занятия спортом сотрудникам органов безопасности и правопорядка.

В 1935 году Постановлением СНК СССР было создано Всесоюзное профсоюзно-кооперативное добровольное спортивное общество «Спартак», которое сыграло значимую роль в истории всего советского спорта.

Спортсмены стали одними из наиболее популярных людей в стране. Ни одна праздничная демонстрация не проходила без участия гимнастов, футболистов и других представителей спортивной братии. В университетах и институтах начали открываться физкультурные факультеты, а позднее целые учебные заведения готовили будущих физкультурников.

«Именно тогда власть осознала, что здоровая нация не может существовать без широкого приобщения к физической культуре, и профессии, связанные со спортом и физической культурой, стали популярными и востребованными. Практически во всех школах действовали спортивные кружки и клубы», – говорится в сообщении.

В современной России физическая культура и спорт признаются важнейшим направлением социальной политики государства. В 2009 году была принята Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации, определившая показатели эффективности и основные направления государственной политики в сфере физической культуры и спорта.

Также в целях создания эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепления здоровья населения указом президента РФ с 1 сентября 2014 года в России был возрожден физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду обороне» (ГТО), в рамках которого предусматривается сдача спортивных нормативов в 11 возрастных группах, начиная с шести лет.

Пропаганде спорта способствуют и массовые спортивные события. Среди них многоэтапные соревнования: Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания», Спартакиада пенсионеров России, Всероссийские зимние сельские спортивные игры, а также всероссийские массовые старты: «Лыжня России», «Кросс нации», «Оранжевый мяч», «Российский Азимут», «Всероссийский день бега» и другие.

Ежегодно в стране проводится свыше 700 массовых физкультурных и спортивных мероприятий, которые обеспечивают возможность привлечения к соревновательной деятельности до 80 миллионов человек. Все это способствует популяризации физкультуры и здорового образа жизни.

День физкультурника своим профессиональным праздником считают все тренера, учителя физкультуры, спортсмены и простые любители физкультуры. А сам праздник продолжают широко отмечать по всей стране. Во многих российских городах проходят всевозможные спортивные мероприятия и соревнования.