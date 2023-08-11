Общество

COVID-19 может изменить цвет ног у мужчин, считают ученые

У мужчины из-за длительного COVID меняется цвет ног при вертикальном положении тела, сообщается в статье, опубликованной исследователями британского университета Лидса.

Большинство людей, заболевших COVID-19, полностью выздоравливают, однако, по имеющимся данным ВОЗ, примерно у 10-20 процентов людей, выздоровевших после первоначально перенесенной болезни, возникают различные среднесрочные и долгосрочные последствия, известные под общим названием «состояние после COVID-19» или «долгий COVID».

При этом, по словам пациента, его ноги возвращаются в привычное состояние, когда он ложится, пишет РИА Новости.

Согласно статье, ранее ему диагностировали «долгий COVID», а также синдром постуральной ортостатической тахикардии, для которого характерно повышение частоты сердечных сокращений при изменении положения тела из горизонтального на вертикальное.

«Мы диагностировали дизавтономию (нарушение работы вегетативной нервной системы. — прим. ред.), вторичную по отношению к SARS-CoV-2 и связанную с длительным COVID. Мы объяснили, что изменение цвета ног связано со скоплением венозной крови», — указывает журнал.

Отмечается, что синдром постуральной ортостатической тахикардии — это форма дизавтономии.

Пациенту рекомендовали потреблять больше жидкости и соли, а также выполнять упражнения для укрепления мышц.

Как указано в статье, становится все больше доказательств наличия связи между длительным COVID и синдромом постуральной ортостатической тахикардии.