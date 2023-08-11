Общество

Южный циклон остановится над Псковской областью

В предстоящие выходные южный циклон пройдёт свои центром вдоль западных границ России и остановится над Псковской и Новгородской областями, быстро заполняясь, сообщает метеоцентр «Фобос».

Дожди сильные и очень сильные пройдут на западе Центрального региона и на востоке Ленинградской области и Карелии. На Юге с отходом этого вихря погода будут улучшаться. В восточной части Русской равнины солнечный антициклон сместится с Баренцева моря в южное Предуралье, уступив дорогу атлантическому вихрю, который будет перемещаться по акватории Баренцева моря.

В Санкт-Петербурге в субботу преимущественно без осадков, от +21 до +23 °С, в воскресенье во второй половине дня грозовые дожди, от +23 до +25 °С.

Северо-западные области окажутся сначала в зоне фронта южного циклона, а потом он и сам придёт в регион. В Новгороде временами дожди разной интенсивности, в субботу от +18 до 20 °С, в воскресенье от +23 до +25 °С. В Пскове от +21 до +23 °С, дожди возможны только в воскресенье.