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Общество

В России появилась новая схема мошенничества

12.08.2023 11:15|ПсковКомментариев: 0

Мошенники стали предлагать россиянам вывести деньги с кошельков Qiwi по схеме параллельного перевода. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на специалистов по кибербезопасности.

Схема появилась после ограничений на вывод денег с Qiwi, свои сообщения мошенники распространяют в Telegram-каналах. Человеку обещают, что он переведет средства на чужой кошелек (такие операции разрешены), а на его банковскую карту поступит та же сумма с другой карты. Или же деньги предлагается зачислить на криптовалютный счет. О новом способе мошенничества знают в компаниях Positive Technologies, Infosecurity a Softline Company и RTM Group, а также крупнейших банках.

При переводе денег таким образом гарантий нет: человек может перечислить сумму на некий счет, а взамен не получить ничего, отметил управляющий RTM Group Евгений Царев. По его словам, количество операций по подобным схемам в первом полугодии 2023-го примерно на 20–30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Другие специалисты по кибербезопасности уточнили, что мошенники используют панику и неопытность пользователей, особенно на фоне тех или иных новостных поводов.

28 июля официальный Telegram-канал сервиса Qiwi разместил открытое письмо гендиректора группы Андрея Протопопова клиентам и партнерам, в котором говорилось об активизации мошенников в сложные времена. 26 июля принадлежащий группе Qiwi КИВИ Банк по решению ЦБ ограничил вывод денег россиян с кошельков на банковские счета и снятие наличных суммой 1 тыс. рублей в месяц. Кроме того, были введены ограничения по переводам средств по номеру телефона через Систему быстрых платежей. Банк сообщал, что по итогам проверки ЦБ выявил «типичные для крупных организаций уровня Qiwi  Банка» недочеты.

Теги: #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
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