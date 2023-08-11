Общество

В новом учебнике истории пересмотрят понятие «империя»

В новом учебнике истории для учащихся 5-9-х классов, которые планируется подготовить к 1 сентября 2024 года, будет пересмотрено понятие «империя». Об этом «Известиям» сообщил автор пособия, историк Александр Чубарьян.

По его словам, в новом учебнике важно показать различия между Российской империей и «классическим образом колониализма», например Британской империей. «Один из очень существенных вопросов — новый подход к определению слова "империя"», — поделился Чубарьян.

Историк пояснил, что при создании пособия учитывался тот факт, что каждая страна имеет свой взгляд на мировую историю. В особенности это касается стран СНГ.

«Все империи в мире — это были заморские территории. А здесь было общее пространство. Поэтому когда они [современные страны СНГ] входили в состав России, они включались объективно в это общее экономическое пространство», — указал Чубарьян, добавив, что эти государства «как бы становились единым целым» с Россией.