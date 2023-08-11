Общество

Более трети нарушений закона о рекламе приходится на спам-звонки россиянам

Смс-рассылки и спам-звонки россиянам с предложением товаров и услуг составили 31,8% от всех нарушений законодательства о рекламе в прошлом году, заняв в их числе первое место. Об этом рассказала начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции Федеральной антимонопольной службы России Татьяна Никитина на форуме «Современные тенденции развития рекламного рынка», ее слова привела пресс-служба ведомства.

Второе место заняли нарушения в сфере финансовых услуг — 17,8%, пишет «Газета.ру».

За прошлый год служба возбудила 4016 антимонопольных дел по признакам нарушения рекламного законодательства и недобросовестной конкуренции, уточнила Никитина. По итогу был выписан 1831 штраф на общую сумму 133,4 млн рублей.

Ежегодно Федеральная антимонопольная служба рассматривает около 16 тыс. заявлений о нарушении закона о рекламе и 3 тысяч. — о недобросовестной конкуренции. Нарушения в этих сферах чаще всего затрагивают потребителей, а также представителей малого бизнеса, уточнило ведомство.