Общество

Александр Козловский поздравил псковичей с Днем физкультурника

День физкультурника отмечают в России 12 августа. При поддержке «Единой России» стране реализуется масштабная программа по модернизации спортивных объектов, строительству физкультурно-оздоровительных центров, ремонту пришкольных стадионов и дворцов спорта, сообщил депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

За два года выделили 8,5 млрд рублей на обустройство спортивных площадок. По инициативе партии регионы получают средства на строительство «умных» спортивных площадок. На эти цели до 2025 года выделили более 9 млрд рублей.

Во всех регионах России проводится спортивный марафон «Сила России».

«Любой желающий может принять участие в бесплатных тренировках с профессиональными спортсменами и олимпийскими чемпионами. Поздравляю спортсменов, тренеров, участников физкультурного движения, ветеранов и любителей спорта! Желаю всем крепкого здоровья, вдохновения и покорения новых спортивных вершин!» – сказал Александр Козловский.