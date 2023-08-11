Общество

В Роскачестве дали советы по употреблению вина

Выбирая напитки для банкета, летом лучше отдавать предпочтение белому вину — оно должно составлять примерно 60% от общего количества, а в холодное время года стоит выбирать красное, рассказали в Роскачестве.

«Общая формула банкета примерно такова: 10-15% от общего количества вина уйдет на аперитив, когда гости будут собираться. Оставшаяся часть примерно поровну — белое и красное. Важно учесть время года, когда проходит мероприятие. В жаркую летнюю погоду стоит предусмотреть больше белого вина — примерно 60% от общего количества без учета аперитива, в холодное время года — больше красного», — приводятся в сообщении слова руководителя экспертной группы "Винного гида России" Артура Саркисяна.

Он также отметил, что если на банкете будет 20-30 человек, то стоит больше внимания уделить подбору вин и их сочетанию с едой, сами вина могут быть более сложными. Если же речь идет о событии, на котором будет 200 или 300 гостей, главная задача — это правильно подобранное количество вина и «некий универсальный вкус винного ассортимента».

Эксперты советуют «быть проще» и рассчитывать количество вина на мероприятии по принципу: «один гость — одна бутылка». Дополнительно стоит предусмотреть резерв — примерно в 20% от общего количества вина.

А вот полусладкое вино можно заменить брютом. «Сейчас в моде брют, не бойтесь предлагать его гостям как замену полусладкому. В российских брютах достаточно высокий уровень сахара — он примерно соответствует уровню полусухого тихого вина. То же касается и тихих вин… Любителям полусладкого можно предложить вино из ароматических сортов винограда», — поделилась директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

В Роскачестве также рассказали, как проконтролировать, чтобы все вино было использовано по назначению, а персонал ресторана или банкетного зала не забрал себе что-то из винных запасов, особенно если алкоголь покупается не в ресторане, а приносится с собой, — организаторы могут подсчитывать бутылки выпитого вина, откладывать пробки в одно место, а также сохранять чеки на покупку алкоголя.