Общество

В Госдуме попросили проверить цены на учебные пособия

В большинстве случаев покупка рабочих тетрадей для школьников ложится на плечи родителей, а наценка на них может быть существенной и не всегда оправданной, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Так, рабочая тетрадь по русскому языку для второго класса в одном магазине стоит 249 рублей, а в другом — 1588 рублей, притом что оба магазина представлены на одном маркетплейсе.

Часто рабочие тетради не включены в обязательную программу, но учителя рекомендуют приобрести их, чтобы школьники могли лишний раз потренироваться и лучше освоить материал. В 80% случаев покупка таких пособий ложится на плечи родителей, привела Яна Лантратова данные опроса, проведенного ВЦИОМ среди мам школьников.

Мониторинг товаров, представленных на крупных маркетплейсах, показал, что идентичные рабочие тетради порой продают с разницей, достигающей тысячу рублей, пишет «Парламентская газета».

«Высокая наценка — это невероятная наглость продавцов. Ведь можно сказать, что учебные пособия — это товары первой необходимости, так как родители вынуждены их покупать», — считает Яна Лантратова.

Она обратилась к главе службы с просьбой поручить провести комплексную проверку на предмет нарушения антимонопольного законодательства при продаже учебных рабочих тетрадей через агрегаторы информации о товарах и услугах и, если нарушения подтвердятся, предпринять меры реагирования.