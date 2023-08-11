Общество

Скончалась дочь основоположника пилотируемой космонавтики Королева

Дочь основоположника пилотируемой космонавтики Сергея Королева Наталия скончалась в субботу на 89-м году жизни, сообщили в «Роскосмосе».

«Роскосмос выражает глубокие соболезнования семье Наталии Сергеевны Королевой - дочери основоположника мировой практической космонавтики Сергея Королева, которая ушла из жизни в субботу, 12 августа», - приводит сообщение госкорпорации «Интерфакс».

Наталия Королева родилась 10 апреля 1935 года. Она преподавала в Первом медицинском институте, защитила докторскую диссертацию, являлась врачом-хирургом, состояла в Союзе писателей.