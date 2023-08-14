Общество

Персеиды над памятником Невскому сфотографировали в гдовской Самолве

Персеиды у памятника «Князь Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва Гдовского района сфотографировал астроном-любитель Сергей Попов. Снимок он опубликовал в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Сергей Попов / «АстроПсков»

«Сегодня пик активности этого самого яркого летнего звездопада. В эту и ближайшие пару ночей можно выезжать за город и смотреть на звездное небо. Никаких биноклей и телескопов для наблюдения метеоров не нужно. Я насчитал примерно 40 метеоров за час в прошлую ночь. А сколько увидели вы?» - спросил подписчиков группы Сергей Попов.

Данное композитное изображение, продолжил он, было составлено благодаря съемке в течение нескольких ночей и с последующим объединением снимков.

«Финальную ночь, прямо в пик активности, удалось провести в деревне Самолва Гдовского района. Место замечательное, но ехать долго», - заключил астрофотограф.

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Ранее сообщалось, что созвездие Большой Медведицы на рассвете запечатлел псковский фотограф-любитель Михаил Прохоренко.