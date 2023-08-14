Персеиды над памятником Невскому сфотографировали в гдовской Самолве

Персеиды у памятника «Князь Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва Гдовского района сфотографировал астроном-любитель Сергей Попов. Снимок он опубликовал в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: Сергей Попов / «АстроПсков»
Данное композитное изображение, продолжил он, было составлено благодаря съемке в течение нескольких ночей и с последующим объединением снимков.
«Финальную ночь, прямо в пик активности, удалось провести в деревне Самолва Гдовского района. Место замечательное, но ехать долго», - заключил астрофотограф.
Ранее сообщалось, что созвездие Большой Медведицы на рассвете запечатлел псковский фотограф-любитель Михаил Прохоренко.