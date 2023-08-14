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От знакомства до постели: три свидания от пикапера описал псковский психолог

Пикаперы, как правило, используют тактику трех свиданий — контакт, доверие и контроль. Если все сложилось, уже на третьем свидании должен произойти секс. Однако далеко не всегда такие истории завершаются прочными и счастливыми отношениями. Об этом психолог Сергей Калинин рассказал в программе «Семейные ценности» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Задача первой встречи — установить контакт, обратить на себя внимание. Для этого нужно выбрать подходящее место, а по завершении контакта взять номер телефона девушки или установить контакт другим способом», - сказал Сергей Калинин.

Он пояснил, что пикапер выбирает место исходя из того, с какой девушкой он хочет познакомиться. Например, более скромных, по его мнению, можно встретить в библиотеке, а более смазливых — в торговых центрах.

После первого свидания зачастую пикапер может пропасть на несколько дней, чтобы заставить девушку испытывать волнение.

«Второй этап — доверие. Обычно он связан с подарком и приятными впечатлениями. Он пропадал — был на Марсе, зарабатывал свой третий миллион, покорял Эверест, но без нее он все равно жить не может, поэтому приглашает ее в кафе», - сыронизировал психолог.

По его словам, на втором свидании идет «бомбардировка любовью»: пикапер восхищается девушкой, делает ей множество комплиментов, вытягивает из нее информацию и всячески старается подчеркнуть схожесть между ею и собой.

«Третья встреча — контроль. Правильные пикаперы в итоге третьей встречи должны уложить женщину в кровать. Как правило, само свидание должно быть провокационным», - заметил Сергей Калинин.

Специалист пояснил, что на третьем свидании женщина должна испытать адреналин, чтобы пикапер в ее глазах выглядел своего рода защитником. Таким образом он станет для нее привлекательнее. При этом для успешного исхода девушку о плане свидания не предупреждают — за ней могут заехать посреди ночи и предложить, например, дрифт на автомобиле.

«Нужно хапнуть адреналина, и после совместно пережитой опасности все должно состояться. "Ты же герой, ты меня спас". Если человек оказался в экстремальной ситуации, границы допустимого у него расширены», - заметил психолог.

Явление пикапа, скорее, негативное, продолжил Сергей Калинин. Хотя эта история и может завершиться нормальными отношениями, существуют и другие варианты развития событий. В первом пикапер может исчезнуть и переключиться на другую жертву. Во втором — начать вести абьюзивные отношения, полные ревности, обвинений, возможно, насилия. Также нередко после заполучения женщины пикапер может превратиться в альфонса.

«Любые отношения — это риск. Даже если человек искренне нас любит и знаки внимания оказывает не по науке, а интуитивно, по любви, — еще не факт, что у нас все сложится и мы будем вместе. Поэтому: если мне нравится и я получаю что-то для себя, я участвую в этом, если нет — я выхожу», - дал совет одиноким Сергей Калинин.