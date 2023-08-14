Общество

Граждан Индии оштрафовали в Себеже за нарушение правил въезда в пограничную зону

Трех граждан Индии привлекли к административной ответственности в Себежском районе по части 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ (нарушение правил въезда (прохода) в пограничную зону, временного пребывания, передвижения лиц в пограничной зоне). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

10 августа граждане Индии находились на автомобильной дороге в районе населенного пункта Большое Крупово Себежского района, в пределах пограничной зоны. Иностранцы были без документов на право пребывания в пограничной зоне (надлежаще оформленного индивидуального пропуска в пограничную зону).

Граждан Индии признали виновными, каждому назначили административный штраф в размере 500 рублей с принудительным административным выдворением за пределы Российской Федерации.