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Общество

День археолога отмечают 15 августа

15.08.2023 07:00|ПсковКомментариев: 0

Археологи России, Белоруссии, Казахстана и Украины отмечают свой профессиональный праздник 15 августа. 

Фото здесь и далее: группа «Поселение Горожане» / «ВКонтакте»

Напомним, в День археолога в выставочном зале Археологического центра Псковской области состоится презентация археологических находок из раскопов текущего года. На выставке будут представлены находки, найденные в раскопах на территории Пскова и Псковской области. 

Существует несколько версий истории возникновения этого праздника. По одной из них, традиция отмечать 15 августа День археолога сложилась в России в 1930‑х годах по инициативе профессора Владислава Равдоникаса, который с 1934 по 1959 год руководил экспедицией на раскопках поселения «Старая Ладога» в окрестностях Ленинграда (Санкт‑Петербурга). По легенде, в экспедиции существовало строгое правило — отмечать только серьезные даты и праздники. Когда повода не нашлось, в другие экспедиции были направлены телеграммы: «Поздравляем с Днем археолога», пишет calend.ru

По другой версии, праздник зародился в Новгородской экспедиции в начале 1940-х годов, когда во время раскопок 15 августа студентам‑археологам захотелось отдохнуть. Они пришли к руководителю экспедиции Арциховскому и заявили, что сегодня большой праздник — день рождения Буцефала, коня Александра Македонского, и надо бы его отметить. Праздник отметили, как полагается, а потом повод забылся, и день рождения Буцефала стал Днем археолога.

Многие археологи считают, что дата праздника связана с днем рождения выдающегося ученого Татьяны Пассек (1903-1968), который сначала широко отмечали только в ее собственной экспедиции, а потом празднование 15 августа постепенно перешло и к другим.

Археология — наука о древностях, изучение быта и культуры древних народов по дошедшим до нас вещественным памятникам. Это совершенно обособленная наука. Все исторические события устанавливаются либо по письменным источникам, либо по данным археологии. Письменных сообщений сохраняется крайне немного, а бытового материала — порой больше, чем это можно себе представить.

Среди знаменитых археологических открытий — руины храма Артемиды Эфесской — одного из семи чудес света античного мира; гробница фараона Тутанхамона в Египте; саркофаги в Долине царей; остатки легендарного Лабиринта — дворца Минотавра; клад XIII века, принадлежащий народности сапотеки; курган Куль-Оба; китайская «Терракотовая армия»; мумия женщины, погребенной около 2600 года до нашей эры; австралопитек Люси...

В России археология стала развиваться с эпохи Петра I, который в 1714 году издал указ о том, чтобы «все собирали на местах разные древности». В этом же году в Петербурге был основан первый российский государственный публичный музей — Кунсткамера, для которого собирались древние находки. Начались раскопки курганов с исследовательскими целями, производилась реставрация отдельных памятников.

В середине XIX века в Санкт-Петербурге было основано Санкт-Петербургское археологическо-нумизматическое общество. Его возглавил президент Академии художеств герцог Максимилиан Лейхтенбергский, у которого был опыт самостоятельных археологических раскопок в Египте. На первом этапе существования общество ограничивало себя классической археологией и современной нумизматикой, в основном стран Запада. В 1849 году общество было переименовано в «Императорское археологическое Общество», а в 1924 году оно вошло в состав Академии истории материальной культуры.

Важным событием в развитии археологических исследований в России стало основание Императорской археологической комиссии графом С. Г. Строгановым на основе Комиссии для расследования древностей. В 1859 году император Александр II утвердил положение об Императорской археологической комиссии, положив начало первому государственному учреждению отечественной археологии. После революции 1917 года комиссия была реорганизована в Институт истории материальной культуры, позднее слившийся с Академией наук.

В последние годы в России возрождается интерес к истории Отечества, выходит множество пособий и монографий на эту тему. Но можно с уверенностью сказать, что почти ни одно из них не было бы научно обосновано без данных археологии. Каждое лето во всех уголках России открываются новые полевые сезоны.

Сам же праздник, День археолога, как и многие другие профессиональные праздники, имеет свои традиции. Одна из них связана с проведением традиционного археологического мероприятия (сценарии которого весьма разнообразны) — посвящения в археологи новичков, пройдя который, они считаются принятыми в ряды профессиональной братии, из «археолухов» становясь настоящими археологами.

Теги: #праздник #археологи
Источник: Псковская Лента Новостей
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