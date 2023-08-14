Общество

Незаконные дисциплинарные взыскания в отношении медработника отменила себежская прокуратура

Прокуратура Себежского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в деятельности районной больницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного ведомства.

В ходе проверки установили, что работодатель незаконно применил к работнику два дисциплинарных взыскания в виде замечания и выговора.

Несмотря на принятые меры реагирования профсоюзом и Государственной инспекцией труда, работодатель отказался отменять дисциплинарные взыскания.

В связи с этим прокурор Себежского района возбудил дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). Должностное лицо привлекли к административной ответственности, а решения о привлечении работника к дисциплинарной ответственности отменили.