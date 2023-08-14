Общество

Врач посоветовала не использовать чистящие средства для мытья фруктов

На фрукты в процессе выращивания и транспортировки от сада до стола могут попасть вредные химические вещества или банальная грязь, которые обязательно надо смыть перед едой. Сделать это лучше всего с помощью трех последовательных действий, считает врач-диетолог Наталья Нефедова. По ее словам, начать лучше с замачивания.

«Мыть фрукты нужно. Но исследования показывают, что достаточно промыть обычной водопроводной водой без мыла или чистящих средств. У нас проточная вода хорошая, поэтому она вполне позволяет очистить еду. В идеале фрукты хорошо бы на 30 минут замочить, потом промыть под проточной водой, протереть полотенцем или салфеткой и можно употреблять. Так вы сможете смыть все нехорошие вещи и бактерии, которые есть на поверхности», – приводит слова Нефедовой радио Sputnik.

Если помыть фрукты с мылом, то возникнет риск пищевого отравления, поэтому этого лучше не делать, продолжила врач.

«Фрукты не стоит мыть с мылом. Их поверхность не похожа на нашу кожу, она более пористая. Это означает, что фрукт в процессе его мытья с помощью химикатов может их впитать. Если потом съесть этот плод, то можно заработать пищевое отравление. Исключением в данном случае являются цитрусовые и бананы, потому что мы очищаем их от кожуры перед употреблением. Вот их можно мыть с мылом, но это совершенно необязательно», – подытожила Нефедова.