Общество

Способы зарабатывать больше перечислили россияне

Почти треть россиян (29%) уверены, что в этом году они стали зарабатывать больше по сравнению с 2022 годом. Это показало совместное исследование сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

Так, 68% из них сообщили о повышении зарплаты в качестве основного источника увеличения дохода. 18% респондентов, чтобы улучшить свое финансовое положение, начали подрабатывать. Премию в качестве увеличения дохода упомянули 15% опрошенных, а 3% указали на инвестиции как источник дополнительных средств.

По 2% респондентов назвали сдачу недвижимости в аренду, денежные подарки и получение наследства как факторы, способствующие увеличению их дохода. 1% опрошенных признались, что выигрыш в лотерею и организация собственного бизнеса способствовали повышению дохода. Продажа недвижимости или автомобиля была названа еще 1% респондентов. 15% участников опроса упомянули другие факторы, которые привели к росту их дохода, пишет «Газета.Ru».

Почти половина респондентов (42%) увеличили свой средний ежемесячный доход до 10%, а 25% респондентов заявили о росте от 11 до 20%.

Немного меньше участников опроса (12%) отметили увеличение дохода на 21–30%. Всего 10% респондентов сообщили о повышении в пределах 31–50%. 6% респондентов заявили о более чем двукратном увеличении дохода по сравнению с прошлым годом. Только 5% участников опроса отметили, что их ежемесячный доход по сравнению с прошлым годом увеличился на 51–100%.