Общество

Жителям Псковской области предлагают стать участниками великолукского фестиваля «Потешная флотилия»

Городской дом культуры имени Ленина в Великих Луках начинает приём заявок для участия во втором великолукском параде-фестивале оригинальных плавательных средств - «Потешная флотилия». Мероприятие состоится в рамках празднования Дня города, сообщила администрация города в своем Telegram-канале

Афиша: администрация города Великие Луки / Telegram

Фестиваль пройдет 26 августа с 15:30 до 17:00 на набережной реки Ловать.

Участником фестиваля может стать любой желающий в возрасте от 18 лет. Необходимо создать команду, построить плавательное средство, презентовать его публике и совершить переправу с одного берега на другой.

Заявки для участия принимаются до 15:00 23 августа на электронную почту - lenina3kab@yandex.ru.



По всем вопросам обращаться по телефонам: +7 (81153) 6-12-07, +7911-353-42-29 – Татьяна, +7911-371-79-01 – Роман.