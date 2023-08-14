Общество

Петербургские депутаты предложили продлить срок выплаты детских пособий

Депутаты петербургского Заксобрания Денис Четырбок и Александр Ржаненков подготовили изменения к федеральному закону «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Сегодня документ устанавливает, что ежемесячное пособие положено нуждающимся в социальной поддержке беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до 17 лет.

Как показала практика, это хорошее подспорье для нуждающихся. На дополнительные деньги от государства можно купить еду, лекарства, одежду, обувь, оплатить кружки и секции. Но по статье 54 Семейного кодекса ребенком считается человек, который не достиг 18 лет. А, значит, поддерживать государство должно всех несовершеннолетних.

«В ходе правоприменительной практики была отмечена несправедливость, заключающаяся в том, что выплата пособия прекращается по достижении ребенком семнадцати лет. Необходимо отметить, что дети в возрасте от семнадцати до восемнадцати лет продолжают обучение в образовательных организациях и не осуществляют постоянной трудовой деятельности, тем самым сохраняют зависимое положение от родителей, которые, в свою очередь, продолжают выполнять обязанности по их воспитанию и содержанию, в результате чего несут соответствующие расходы. Таким образом, сейчас лицо, все еще являющееся ребенком и находящееся на попечении родителей, несправедливо лишается части гарантированной государством материальной поддержки», — говорят авторы инициативы.

История с помощью семьям с детьми «до 17» относительно новая. О таких выплатах семьям, имеющим невысокие доходы и воспитывающим детей, президент Владимир Путин объявил 8 марта прошлого года. Уже 31 марта глава государства подписал соответствующий указ, и выплаты начались с 1 мая 2022 года. Позже инициативу закрепили федеральными и региональными законами. И с 1 января 2023 года выплата идет в формате единого пособия, которое предоставляться семьям с доходами ниже прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости, включая имущество, пишет «Парламентская газета».

Размер выплаты составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. В среднем по стране в 2023 году это 7 тысяч, 10,5 тысячи и 14 тысяч рублей соответственно. Если в семье воспитывают несколько детей младше 17 лет, пособие назначают на каждого ребенка.

Но уже по итогам первого года петербургские парламентарии оценили потери российских семей из-за «забытого года». В 2022 году более 219 тысяч человек вышли за пределы 17-летнего возраста, оставаясь несовершеннолетними. И это — без учета жителей столицы, а также четырех новых регионов, принятых в состав России в 2022 году, по которым нет статистических данных для расчета финансовой потребности на выплаты для детей 17-18 лет.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая идею инициативы поддерживает. «Это серьезный подход петербургских парламентариев. Для всех очевидно, что эта категория к детям относится. Мы также проговаривали этот вопрос с министерством труда. Поэтому полагаю, что здесь не должно возникнуть вопросов по сути», — отметила депутат.

Но, по ее мнению, нужно сначала просчитать экономику вопроса. «Проблема не в том, что мы не считаем этих ребят детьми. Значимым является именно экономический подход. Нужно четко понимать, какие будут затронуты источники дополнительного финансирования для выплат и в каком объеме потребуются средства», — считает Татьяна Буцкая.

Именно поэтому определяющим, по ее мнению, будет заключение федерального правительства.