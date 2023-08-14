Общество

Неизвестный испражнился на парковую скамейку под Псковом

Неизвестный испражнился на скамейку в парке напротив улицы Никольской под Псковом. Об этом сообщается в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Сергей Зинович / «ВКонтакте»

«Прогуливались с мамой поздно вечером. Решили посидеть и отдохнуть. Что же это такое происходит в парке напротив Никольской? Неужели до туалета не дойти? Также разбросан мусор по всему парку, нет мусорных баков и биотуалетов», - написал мужчина.

Ранее в этом микрорайоне хулиганы повредили автомобили и домовое имущество. Происшествие случилось на улице Владимирской 11 августа около 3.40 и попало на камеры видеонаблюдения. Утром владельцы транспорта обратились в ОМВД России по Псковскому району с заявлениями о повреждении имущества: у машин и автоприцепа были порезаны шины, выбиты стекла. По данному факту начали незамедлительную проверку и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастных лиц.

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Причастными к совершению повреждения автотранспорта и общедомового имущества оказались двое псковичей 1999 и 2001 годов рождения, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.