275 тысяч тонн составила погрузка на железной дороге в Псковской области за семь месяцев

Погрузка на железной дороге в Псковской области составила 275 тыс. тонн за семь месяцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе РЖД.
Так, в январе – июле 2023 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Псковской области составила 274,8 тыс. тонн различных грузов, что на 9,4% меньше результата аналогичного периода прошлого года.
За 7 месяцев 2023 года на железнодорожных станциях, расположенных в Псковской области, погружено:
В июле 2023 года на железной дороге в Псковской области погружено 44 тыс. тонн грузов различных номенклатур (-0,8% к июлю 2022 года).