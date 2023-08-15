Общество

275 тысяч тонн составила погрузка на железной дороге в Псковской области за семь месяцев

Погрузка на железной дороге в Псковской области составила 275 тыс. тонн за семь месяцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе РЖД.

Так, в январе – июле 2023 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Псковской области составила 274,8 тыс. тонн различных грузов, что на 9,4% меньше результата аналогичного периода прошлого года.

За 7 месяцев 2023 года на железнодорожных станциях, расположенных в Псковской области, погружено:

строительных грузов – 110,2 тыс. тонн (+2,7% к аналогичному периоду прошлого года);

остальных и сборных грузов – 31,1 тыс. тонн (+11,1%);

лома черных металлов – 26,9 тыс. тонн (+7,8%);

зерна – 19,7 тыс. тонн (рост в 2,1 раза);

нефти и нефтепродуктов – 40,9 тыс. тонн (-44,4%);

лесных грузов – 43,7 тыс. тонн (-20,7%).

В июле 2023 года на железной дороге в Псковской области погружено 44 тыс. тонн грузов различных номенклатур (-0,8% к июлю 2022 года).