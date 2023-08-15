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Общество

Профильная смена «Время Первых» проходит в печорском лагере «Стремительный»

16.08.2023 07:36|ПсковКомментариев: 0

Профильная смена «Время Первых», реализуемая Псковским региональным отделением Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых», проходит в детском оздоровительном лагере «Стремительный» в Печорском районе с 5 по 22 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении. 

Фото здесь и далее: «Движение Первых» в Псковской области

Участники смены – представители всех 26 муниципалитетов Псковской области, активисты движения, члены Детского Общественного совета при уполномоченном по правам ребенка Псковской области, а также участники волонтерских объединений, школьных органов самоуправления, финалисты и участники всероссийских конкурсов. Всего – 150 активистов.

«В смене принимают участие потрясающие ребята – многие из них уже стали волонтерами, помогают проводить массовые мероприятия, входят в разные молодежные организации, а кто-то только начинает свой путь как активист. В ходе смены ребята полностью погрузятся в деятельность движения, познакомятся с ключевыми проектами, и мы надеемся, что по возвращении участники станут инициаторами открытия первичных отделений на базе своих школ» – поделилась председатель совета регионального отделения «Движения Первых» Екатерина Родина.

Целью профильной смены служит образовательный процесс, посвящение в структуры и возможности участия подростков в общественной деятельности на базе своих школ и муниципалитетов. Развитие мягких навыков, профориентационная деятельность в рамках направления первых, а также патриотическое воспитание и здоровый образ жизни.

Напомним, Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года.

Свое название «Движение Первых» получило по итогам голосования на I Съезде Российского движения детей и молодежи в Москве, который проходил с 18 по 20 декабря. Делегаты также утвердили 12 направлений работы и 11 общих ценностей, среди которых «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкая семья» и другие. Среди основных миссий участников – «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в Движении», «Быть первыми».

Деятельность движения направлена создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, профессиональную ориентацию детей, а также на организацию досуга.

Вступить в движение можно с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.

Теги: #регион60 #лагерь #движение первых
Источник: Псковская Лента Новостей
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