Общество

Актер из «Игры престолов» скончался в возрасте 36 лет

Британский актер Даррен Кент умер в возрасте 36 лет после продолжительной болезни, об этом сообщило агентство Carey Dodd Associates на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«С глубокой печалью вынуждены сообщить, что наш дорогой друг и клиент Даррен Кент скончался в пятницу. Его родители и лучший друг были рядом с ним. Наши мысли и любовь с его семьей в это трудное время. Покойся с миром, мой друг», — говорится в сообщении.

Как отмечает издание Hollywood Reporter, Кент страдал от остеопороза, артрита и редкого заболевания кожи.

Актер был известен благодаря роли в десятом эпизоде четвертого сезона сериала «Игра престолов». Кент сыграл пастуха, который принес показать королеве Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк) останки своей дочери, сожженной заживо одним из ее драконов, уточняет РИА Новости.