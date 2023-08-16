Актер из «Игры престолов» скончался в возрасте 36 лет

Британский актер Даррен Кент умер в возрасте 36 лет после продолжительной болезни, об этом сообщило агентство Carey Dodd Associates на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).
Как отмечает издание Hollywood Reporter, Кент страдал от остеопороза, артрита и редкого заболевания кожи.
Актер был известен благодаря роли в десятом эпизоде четвертого сезона сериала «Игра престолов». Кент сыграл пастуха, который принес показать королеве Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк) останки своей дочери, сожженной заживо одним из ее драконов, уточняет РИА Новости.