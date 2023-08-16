Общество

Названы вакансии августа с высокой зарплатой в Псковской области

В августе активность поиска работы у жителей Псковской области невысокая — это подтверждает статистика. Тем дальновиднее будет воспользоваться сниженной конкуренцией за рабочие места и именно сейчас изучить вакансии. Аналитики hh.ru выяснили, работникам каких профессий компании готовы платить прямо сейчас самые большие зарплаты.