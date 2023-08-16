Названы вакансии августа с высокой зарплатой в Псковской области

В августе активность поиска работы у жителей Псковской области невысокая — это подтверждает статистика. Тем дальновиднее будет воспользоваться сниженной конкуренцией за рабочие места и именно сейчас изучить вакансии. Аналитики hh.ru выяснили, работникам каких профессий компании готовы платить прямо сейчас самые большие зарплаты.
Установщик межкомнатных дверей, зарплата от 300 000 ₽ на руки, сотрудник должен будет работать вахтовым методом в Санкт-Петербурге, работодатель гарантирует заработок, т.е. если установщик заработает на заказах меньше обговоренной суммы, компания выплатит разницу;
Инженер DevOps, зарплата от 180 000 ₽ на руки, к будущему сотруднику выдвигают большой списком требований: опыт работы с контейнерами Docker, написания Dockerfile, конфигураций Docker Compose, глубокое понимание принципов работы OS Linux (Debian), хорошее знание Bash, базовое знание Python, опыт администрирования Nginx от 2 лет, опыт работы с системой оркестрации Ansible, опыт работы с ElasticSearch и Kibana, опыт работы с Gitlab и Jenkins, знание английского языка, необходимое для чтения мануалов и технической документации;
Водитель-сборщик на личном автомобиле, зарплата до 210 000 ₽ до вычета налогов, будущий сотрудник должен будет собирать оплаченные заказы в магазине и доставлять их на личном автомобиле;
Машинист автокрана 25, зарплата от 168 000 ₽ на руки. Работодатель готов рассмотреть кандидатов с небольшим опытом и предоставить стажировочные смены;
Кладовщик Ozon, зарплата от 155 000 ₽ до вычета налогов, будущий работник должен будет осуществлять приемку и упаковку товара при помощи персонального компьютера и терминала сбора данных;
Наладчик станков с ПУ, зарплата до 205 000 ₽ на руки, будущий сотруднику предстоит заниматься написанием программ, корректировкой и наладкой программ со стойки;
Слесарь-ремонтник, зарплата до 200 000 ₽ до вычета налогов, данный сотрудник должен будет заниматься ремонтом и обслуживанием горной техники CAT, Белаз, Komatsu;
Электромонтажник, зарплата до 388 000 ₽ на руки, такой сотрудник должен иметь опыт работы не менее 3 лет, знания электротехнического оборудования, умения чтения чертежей;
Технолог керамического производства, зарплата до 230 000 ₽ на руки, такой работник должен будет составлять шихты, работать с карьерами, оборудованием по пластическому формированию, ангобированию, резке сырца и сушке заготовок, добывать глиняное сырье и отрабатывать режимы обжига на клинкерных печах.
Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"
Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна
18+
18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор