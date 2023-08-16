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Общество

Названы вакансии августа с высокой зарплатой в Псковской области

16.08.2023 08:45|ПсковКомментариев: 0

В августе активность поиска работы у жителей Псковской области невысокая — это подтверждает статистика. Тем дальновиднее будет воспользоваться сниженной конкуренцией за рабочие места и именно сейчас изучить вакансии. Аналитики hh.ru выяснили, работникам каких профессий компании готовы платить прямо сейчас самые большие зарплаты.

  • Установщик межкомнатных дверей, зарплата от 300 000 ₽ на руки, сотрудник должен будет работать вахтовым методом в Санкт-Петербурге, работодатель гарантирует заработок, т.е. если установщик заработает на заказах меньше обговоренной суммы, компания выплатит разницу;
  • Инженер DevOps, зарплата от 180 000 ₽ на руки, к будущему сотруднику выдвигают большой списком требований: опыт работы с контейнерами Docker, написания Dockerfile, конфигураций Docker Compose, глубокое понимание принципов работы OS Linux (Debian), хорошее знание Bash, базовое знание Python, опыт администрирования Nginx от 2 лет, опыт работы с системой оркестрации Ansible, опыт работы с ElasticSearch и Kibana, опыт работы с Gitlab и Jenkins, знание английского языка, необходимое для чтения мануалов и технической документации;
  • Водитель-сборщик на личном автомобиле, зарплата до 210 000 ₽ до вычета налогов, будущий сотрудник должен будет собирать оплаченные заказы в магазине и доставлять их на личном автомобиле;
  • Сварщик технологического оборудования и трубопроводов, зарплата до 448 000 ₽ на руки, компания ждет, что у будущего работника есть опыт работы по специальности не менее 3х лет, а также действующий НАКС;
  • Машинист автокрана 25, зарплата от 168 000 ₽ на руки. Работодатель готов рассмотреть кандидатов с небольшим опытом и предоставить стажировочные смены;
  • Кладовщик Ozon, зарплата от 155 000 ₽ до вычета налогов, будущий работник должен будет осуществлять приемку и упаковку товара при помощи персонального компьютера и терминала сбора данных;
  • Наладчик станков с ПУ, зарплата до 205 000 ₽ на руки, будущий сотруднику предстоит заниматься написанием программ, корректировкой и наладкой программ со стойки;
  • Слесарь-ремонтник, зарплата до 200 000 ₽ до вычета налогов, данный сотрудник должен будет заниматься ремонтом и обслуживанием горной техники CAT, Белаз, Komatsu;
  • Электромонтажник, зарплата до 388 000 ₽ на руки, такой сотрудник должен иметь опыт работы не менее 3 лет, знания электротехнического оборудования, умения чтения чертежей;
  • Технолог керамического производства, зарплата до 230 000 ₽ на руки, такой работник должен будет составлять шихты, работать с карьерами, оборудованием по пластическому формированию, ангобированию, резке сырца и сушке заготовок, добывать глиняное сырье и отрабатывать режимы обжига на клинкерных печах.
Теги: #вакансия #исследование
Источник: Псковская Лента Новостей
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