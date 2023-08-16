Общество

Сверхточные нейросети. Новое будущее, доступное уже сейчас

Современные технологии удивляют все больше, еще несколько лет назад такие понятия, как нейросеть и искусственный интеллект, были известны в узкоспециализированных кругах. Уже сегодня это на слуху у каждого активного пользователя сети Интернет, а такие названия как ChatGPT, Midjourney или DALL-E 2, знакомы не только исследователям нейросетей.

Среди нейросетей широкого спектра использования начали появляться узкоспециализированные нейросети, которые являются более точными, чем нейросети широкого спектра. Их высокая точность связанна именно со спецификацией на определенной прикладной области, в то время как нейросети широкого спектра стараются охватить очень большой объем данных, и это изобилие играет злую шутку, ведь в нейросетях широкого спектра часто возникают информационные аберрации, искажения, дающие не точные картины из данных, обработанных нейросетью. В тоже время нейросети узкой направленности работают с данными в рамках единой тематики, что создает намного меньше ошибок при расчете задач и предоставлении решений.

Уже сейчас множество узкоспециализированных нейросетей помогают достигать наивысших результатов в самых различных областях жизнедеятельности человека, нейросети уже используются в медицине. Например, такие проекты, как отечественный Цельс, помогают в диагностике заболеваний, а зарубежная Exscientia разрабатывает новые лекарства, решает задачи, которые до сих пор оставались нерешенными. В индустрии маркетинга, ярким представителем является нейросеть Albert, а Microsoft Cortana Intelligence Suite активно используется во многих областях, даже для определения оптимального посева в Индии, мониторинга состояния почвы и подбора необходимых удобрений. Среди прочего есть и нейросети, способные обеспечить прибыль как корпораций, так и частных пользователей, например, нейросеть EFIX, которая анализирует тысячи платежных шлюзов по сотням направлений в поисках торговых ситуаций в арбитражной торговле, а также позволяет автоматически использовать ликвидность для обеспечения арбитражных сделок, а IBM Watson Explorer AI помогает страховому бизнесу анализировать данные клиентов быстрее инфраструктуры самой корпорации, просматривать десятки тысяч медицинских сертификатов и учитывать число посещений госпиталей, перенесенные операции и другие факторы для определения условий страхования клиентов.