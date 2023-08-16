Общество

Претензия «профессионального жалобщика» на закупку по обновлению привокзальной площади в Пскове поступила в УФАС

Жалобу «профессионального жалобщика» на закупку по разработке проектно-сметной документации на благоустройство площади у железнодорожного вокзала в Пскове признали необоснованной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы по Псковской области.

Заявитель утверждал, что заказчик незаконно установил требование о наличии у участника закупки членства в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования.

Заказчик пояснил, что «благоустройство площади» не означает только озеленение и малые архитектурные формы, а фактически подразумевает капитальный ремонт привокзальной площади с созданием единого транспортного узла, а значит, согласно контрактному законодательству, требование к членству в СРО должно быть.

УФАС установило, что в техзадании к закупке отмечено, что проект благоустройства привокзальной площади включает работы по организации проездов автотранспорта, устройству стоянок и автобусных остановок, системы освещения, а также разработке системы водоотвода и других инженерных решений, - а все это относится к капремонту.

Таким образом, комиссия УФАС пришла к выводу, что требование о наличии членства в СРО в области архитектурно-строительного проектирования не противоречит законодательству о контрактной системе.

В ведомстве добавили, что закупка была конкурентной: на участие было подано шесть заявок, победителем стала псковская компания ООО «СДМ проект», которая снизила начальную цену в 6,5 млн рублей на 30%.

А заявитель вовсе не мог принимать участие в закупке, поскольку не имел опыта проведения таких работ: у него не было исполнено ни одного контракта, добавили в ведомстве.