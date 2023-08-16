Общество

Магазин турецкого бренда занимает торговую площадь бывшего H&M в Пскове

Магазин одежды Koton открывают в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» в Пскове на месте закрытого H&M. Об этом сообщается в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Инцидент Псков» / «ВКонтакте»

Koton – турецкий бренд, магазины которого работают в 25 странах мира и предлагают широкий ассортимент женской, мужской, детской одежды и аксессуаров.

Напомним, летом прошлого года одна из крупнейших мировых розничных сетей торговли одеждой Hennes&Mauritz (H&M) сообщила о решении уйти с российского рынка. Магазин в Пскове распродал товар и закрылся, после чего торговая площадь долго пустовала.