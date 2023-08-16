Общество

Акция «Используй повторно» прошла в Пскове

Акция «Используй повторно» прошла в Детском парке 15 августа. Активисты проекта «Экомышление» спрашивали у прохожих, что они видят на стендах и от чего смогли бы отказаться в повседневной жизни, сообщил Псковской Ленте Новостей член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров.

Фото здесь и далее: Сергей Елизаров

Как выяснилось, большинство граждан готовы отказаться от одноразовой посуды и масок в пользу многоразовых альтернатив. Для многих стали открытием многоразовые трубочки и бамбуковые зубные щетки. Несколько человек не смогли бы отказаться от одноразовых подгузников в пользу многоразовой альтернативы.

«Такая необычная выставка привлекла много людей, которые активно интересовались особенно многоразовыми вещами. Большинство не знали про многоразовые бахилы и трубочки. На вопрос, чего не хватает для перехода на экологичный образ жизни, большинство ответили - желания и знаний», - рассказал Сергей Елизаров.

В акции приняли участие 28 человек. Самым активным участникам были подарили экосумки и термостаканы.

Главная цель проекта «Экомышление» - это экологическое просвещение через проведение экоуроков в школах Псковской области при поддержке Фонда президентских грантов.