Общество

Уведомление о начисленных налогах теперь можно получать через портал Госуслуг

Уведомления по налогам на имущество, землю, транспорт и НДФЛ физические лица смогут увидеть в своем кабинете на портале государственных услуг Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Указанные документы поступят в личный кабинет на Госуслугах по факту их формирования, но не позднее чем за 30 дней до даты оплаты.

Для того, чтобы получать уведомления через Госуслуги, необходимо выполнить два условия:

налогоплательщик должен иметь подтвержденную учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА);

через портал государственных услуг Российской Федерации необходимо направить уведомление о необходимости получения документов от налоговых органов в электронной форме.

Для получения уведомлений на оплату налогов через портал необходимо войти во вкладку «Документы», выбрать «Доходы и налоги» и нажать на ссылку «Налоговые уведомления»/ «Подключить».

Согласие на подключение подписывается усиленной неквалифицированной электронной подписью. Для формирования подписи налогоплательщику потребуется скачать приложение «Госключ» (доступно в магазинах приложений, в том числе RuStore). Сформировать электронную подпись в «Госключе» можно бесплатно.

Более подробная информация о порядке направления согласия на получение налоговых уведомлений через Госуслуги размещена по ссылке.

УФНС России по Псковской области обращает внимание, что после того, как гражданин оформит доступ к таким документам на Госуслугах, ему не будут направлять уведомления на уплату налогов через ФГУП «Почта России», за исключением тех налогоплательщиков, у кого в личном кабинете для физических лиц на сайте ФНС России установлена отметка «Получать документы на бумажном носителе».

Чтобы прекратить получение документов из налоговых органов через Госуслуги, нужно будет направить соответствующее уведомление.

Дополнительная информация доступна по телефону Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22 (звонок бесплатный).