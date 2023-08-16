Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Купе-кроссовер Geely Tugella
Кружки и секции в Пскове
Топ уютных летних террас Пскова
самое время для ремонта
распродажа стройматериалов
Господин Рейтингомер
«Истфакт» Псковские партизаны
Интересные места отдыха в Псковской области
«Истфакт» Столица российского воздухоплавания
Снова в школу. ЛОНГРИД
как поддерживают псковских врачей
профсоюзы для общества
чем полезен нацпроект «Культура»
удмуртская ведьма
профсоюзы власть, работодатели
 
 
 
ещё Общество 16.08.2023 08:280 В России предложили узаконить продажу алкоголя на летних верандах 16.08.2023 19:200 Глава СПЧ предложил запретить прием в школы РФ детей, не знающих русского языка 16.08.2023 19:170 Апелляция оставила в силе решение об изъятии Дома Седельщикова в Пскове из собственности для продажи на торгах 16.08.2023 19:000 «Странное существо»: безногую ящерицу встретили в лесу под Гдовом 16.08.2023 18:250 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 16 августа 16.08.2023 18:170 Уведомление о начисленных налогах теперь можно получать через портал Госуслуг
 
 
 
Самое популярное 11.08.2023 12:250 Хулиганы повредили десять автомобилей на Дальнем Завеличье. ФОТО, ВИДЕО 11.08.2023 12:415 Подъезд разгромили в доме на Дальнем Завеличье. ФОТО 14.08.2023 22:280 С погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 12.08.2023 10:313 Повредивших автомобили на Дальнем Завеличье хулиганов поймали полицейские 09.08.2023 07:350 Сильные ливни и грозы ожидаются в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Уведомление о начисленных налогах теперь можно получать через портал Госуслуг

16.08.2023 18:17|ПсковКомментариев: 0

Уведомления по налогам на имущество, землю, транспорт и НДФЛ физические лица смогут увидеть в своем кабинете на портале государственных услуг Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Указанные документы поступят в личный кабинет на Госуслугах по факту их формирования, но не позднее чем за 30 дней до даты оплаты.

Для того, чтобы получать уведомления через Госуслуги, необходимо выполнить два условия:

  • налогоплательщик должен иметь подтвержденную учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА);
  • через портал государственных услуг Российской Федерации необходимо направить уведомление о необходимости получения документов от налоговых органов в электронной форме.

Для получения уведомлений на оплату налогов через портал необходимо войти во вкладку «Документы», выбрать «Доходы и налоги» и нажать на ссылку «Налоговые уведомления»/ «Подключить».

Согласие на подключение подписывается усиленной неквалифицированной электронной подписью. Для формирования подписи налогоплательщику потребуется скачать приложение «Госключ» (доступно в магазинах приложений, в том числе RuStore). Сформировать электронную подпись в «Госключе» можно бесплатно.

Более подробная информация о порядке направления согласия на получение налоговых уведомлений через Госуслуги размещена по ссылке.

УФНС России по Псковской области обращает внимание, что после того, как гражданин оформит доступ к таким документам на Госуслугах, ему не будут направлять уведомления на уплату налогов через ФГУП «Почта России», за исключением тех налогоплательщиков, у кого в личном кабинете для физических лиц на сайте ФНС России установлена отметка «Получать документы на бумажном носителе».

Чтобы прекратить получение документов из налоговых органов через Госуслуги, нужно будет направить соответствующее уведомление.

Дополнительная информация доступна по телефону Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22 (звонок бесплатный).

Теги: #Госуслуги #УФНС по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ощутили ли вы на себе рост цен?
В опросе приняло участие 168 человек
16.08.2023, 19:270 Обучение для общественных наблюдателей провели в 13 районах Псковской области 16.08.2023, 19:200 Северный микрорайон и часть Октябрьского проспекта остались без электроснабжения в Великих Луках 16.08.2023, 19:200 Глава СПЧ предложил запретить прием в школы РФ детей, не знающих русского языка 16.08.2023, 19:170 Апелляция оставила в силе решение об изъятии Дома Седельщикова в Пскове из собственности для продажи на торгах
16.08.2023, 19:000 «Странное существо»: безногую ящерицу встретили в лесу под Гдовом 16.08.2023, 18:460 Соревнования по плаванию среди сотрудников МЧС по СЗФО проходят в Пскове. ФОТО 16.08.2023, 18:450 Этнокультурный фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи» состоится в Печорском районе 16.08.2023, 18:270 Начинается видеотрансляция программы «Метражи»: Регистрация права собственности на недвижимость в вопросах и ответах
16.08.2023, 18:250 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 16 августа 16.08.2023, 18:170 Уведомление о начисленных налогах теперь можно получать через портал Госуслуг 16.08.2023, 18:100 «Экопром» приглашает водителей для работы в Пскове 16.08.2023, 18:000 «Зверьё моё»: Полезные советы для владельцев кошек и собак
16.08.2023, 17:550 «Горячая линия» по вопросам противодействия коррупции пройдет в Псковской области 18 августа 16.08.2023, 17:470 Фонтан на площади Ленина в Великих Луках отключат на три дня 16.08.2023, 17:371 Выборы в районах Псковской области стали темой круглого стола на «ПЛН FM» 16.08.2023, 17:360 Андрей Маковский: Уровень волостных депутатов нерабочий
16.08.2023, 17:270 Псковская налоговая расширила функционал личного кабинета юридического лица 16.08.2023, 17:140 Список кандидатов от «Яблока» сняли с муниципальных выборов в Пыталовском районе 16.08.2023, 17:050 Жару до 32 градусов ожидается в Псковской области 17 августа 16.08.2023, 16:540 Остатки кельи обнаружили археологи при раскопках на Плехановском посаде в Пскове
16.08.2023, 16:470 Свалку горючих отходов ликвидировали в Гдовском районе 16.08.2023, 16:450 Профессиональных футболистов ищут в Пскове для съемок фильма 16.08.2023, 16:421 Список кандидатов от «Яблока» сняли с муниципальных выборов в Локнянском районе 16.08.2023, 16:370 «Беседка»: О фестивале уличной культуры «Плеск» в Пскове. ВИДЕО
16.08.2023, 16:300 Упавшее на площадку ТКО дерево убрали на Завеличье спустя девять дней 16.08.2023, 16:151 Александр Братчиков: Глава муниципального округа должен быть хозяйственником 16.08.2023, 16:070 Названа причина пожара в многоквартирном доме на Рижском проспекте в Пскове 16.08.2023, 16:030 Музей-усадьба Софьи Ковалевской будет закрыт 17 августа
16.08.2023, 15:520 Петербургского депутата-каратиста арестовали за домогательства к ребенку 16.08.2023, 15:460 Диджеи и битбоксеры выступят на фестивале уличной культуры «Плеск» в Пскове 16.08.2023, 15:370 Круглый стол: муниципальные выборы - 2023. ВИДЕО 16.08.2023, 15:350 В калужском подъезде мужчина пытался зарезать бывшую жену
16.08.2023, 15:330 Туристы из Пскова смогут путешествовать по Калининградской области с аудиогидом от МТС 16.08.2023, 15:190 Псковский эсер: В муниципальных округах главой района сможет стать любой 16.08.2023, 15:111 «Дневной дозор»: какой памятник князю Довмонту нужен псковичам? 16.08.2023, 15:000 «Метражи»: Регистрация права собственности на недвижимость в вопросах и ответах
16.08.2023, 14:471 Свидетелей наезда электросамоката на женщину на Рижском проспекте ищут в Пскове 16.08.2023, 14:320 Сенаторы подготовили законопроект о запрете публикации фото и видео атак дронов 16.08.2023, 14:290 Сотрудники УФСИН провели акцию на станции переливания крови в Пскове 16.08.2023, 14:171 Псковская яблочница: Мы обжалуем снятие списков с выборов и продолжаем борьбу 
16.08.2023, 14:060 Школа граффити появится в Пскове 16.08.2023, 14:001 Андрей Маковский: «Новых людей» на выборах поддержит электорат «Яблока»  16.08.2023, 13:571 В России резко вырос спрос на юристов и копирайтеров 16.08.2023, 13:530 Эсер о выборах в районах Псковской области: Каждый год надо бороться
16.08.2023, 13:473 Псковичи соберутся в масштабный хоровод вокруг Кремля 16.08.2023, 13:400 Новые температурные рекорды в мире предрек климатолог 16.08.2023, 13:380 Дмитрий Михайлов: Выборы в районах предсказуемы и мало на что влияют 16.08.2023, 13:381 Председатель Молодёжного парламента о первом фестивале воздушных змеев в Пскове
16.08.2023, 13:330 Псковичам предлагают стать участниками фестиваля «Плеск» 16.08.2023, 13:290 Александр Братчиков о выборах: Планы у нас амбициозны и весьма реалистичны 16.08.2023, 13:200 Двух нетрезвых водителей остановили полицейские в Псковской области за сутки 16.08.2023, 13:060 Полиция Петербурга доставила в военкомат более ста мигрантов
16.08.2023, 12:580 Начинается видеотрансляция круглого стола о муниципальных выборах в Псковской области 16.08.2023, 12:510 Молодого человека заключили под стражу в Великих Луках за хищение гаджетов 16.08.2023, 12:480 Акция «Используй повторно» прошла в Пскове 16.08.2023, 12:460 «PRO-ПРАВО»: Установление отцовства во внесудебном порядке и через суд. ВИДЕО
16.08.2023, 12:390 Два жителя Островского района отправятся в колонию за причастность к деятельности экстремисткой организации  16.08.2023, 12:271 Стали известны имена кандидатов на пост главы администрации Великих Лук 16.08.2023, 12:250 Псковская школьница вылетела из телешоу «Кондитер. Дети» 16.08.2023, 12:200 Управление автопарком на камчатском золоторудном месторождении автоматизирует МегаФон
16.08.2023, 12:110 Более миллиона заявок на догазификацию приняли от жителей регионов России 16.08.2023, 12:090 Список кандидатов от «Яблока» сняли с муниципальных выборов в Печорском районе 16.08.2023, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о фестивале уличной культуры «Плеск» в Пскове 16.08.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 16 августа
16.08.2023, 11:580 Мужчина украл четыре урны в Великих Луках 16.08.2023, 11:430 Стали известны подробности ДТП возле объездной дороги в Пскове 16.08.2023, 11:332 Полиция пришла к хозяину собаки, которая разорвала нескольких котов на Завеличье 16.08.2023, 11:301 «Легенды Псковской земли»: О заколдованной княжне в недрах Гремячей башни
16.08.2023, 11:230 Игорь Иванов о востребованности профсоюзов в обществе 16.08.2023, 11:170 Опубликована программа празднования Дня города Великих Лук 16.08.2023, 11:080 Подрядчику поставили задачу сдать ФОКОТ у школы №20 в Пскове к 4 сентября 16.08.2023, 10:571 Магазин турецкого бренда занимает торговую площадь бывшего H&M в Пскове
16.08.2023, 10:560 Медведей заметили в окрестностях села Петровское в Пушкиногорском районе 16.08.2023, 10:490 В Эстонии могут ограничить право голоса живущих в стране граждан России 16.08.2023, 10:370 Претензия «профессионального жалобщика» на закупку по обновлению привокзальной площади в Пскове поступила в УФАС 16.08.2023, 10:250 Круглый стол: муниципальные выборы - 2023
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru