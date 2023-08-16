Общество

Школа граффити появится в Пскове

В рамках фестиваля уличной культуры «Плеск» откроется школа граффити в Пскове. Подробнее о школе рассказал начальник отдела специальных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«В этом году в рамках фестиваля "Плеск" у нас будут проходить мастер-классы по граффити и набор в школу граффити», – рассказал Арександр Робин.

Также будут сконструированы специальные кубы 2х2 метра, продолжил гость студии, которые будут разрисовывать не только профессиональные художники, но и любой желающий сможет подержать в руках баллон, чтобы понять, каково это.

«Одна из задач фестиваля - это придать уличному движению правильное русло, направление. Например, человеку нравится рисовать баллончиком, но он не понимает, где это делать. Вот, пожалуйста, фестиваль "Плеск" для этого. Пообщаться с комьюнити граффитистов, попробовать свои силы, поучаствовать в мастер-классах и потом уже попасть в школу граффити», - поделился Александр Робин.

Школа после фестиваля «Плеск» будет действовать несколько месяцев. Состоится несколько выпусков этой школы, где опытные художники будут давать теоретические знания и практику.

«Все места для практики будут согласованы. То есть это будут не какие-то спонтанные флешмобы граффитистов, это все будет согласовано. Мы будем специально искать заброшенные объекты на окраине города, согласовывать, что мы можем их разрисовать, приукрасить, и там уже ребята будут проходить практику в рамках школы граффити», – пояснил Александр Робин.