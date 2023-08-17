Общество

«Зверьё моё»: Полезные советы для владельцев кошек и собак. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись нового выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 17 августа. Ведущая Ульяна Ловыгина предложила поговорить о всяких полезностях для владельцев животных: как сэкономить на наполнителе, как выбрать правильный лоток для животного, почему стоит отказаться от дешевого пластика, как отучить кота драть диван, а собаку — грызть тапки, и на что обратить внимание при выборе корма.

В студию пришла владелица псковского зоомагазина «Хвост» Елизавета Иванова и рассказала о своем опыте содержания домашних питомцев (а их у нее немало), поделилась премудростями, которые постигала годами путем проб и ошибок.

Повтор программы выйдет в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в 18.28.