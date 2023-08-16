Общество

Новые вывески взамен старых конструкций: в Острове реализуются требования дизайн-кода

На территории Островского района продолжается работа по приведению вывесок на фасадах зданий в соответствие с дизайн-кодом. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

Главной задачей внедрения нового стандарта является приведение к единому порядку размещения информационных конструкций в населенных пунктах, формирование гармоничной архитектурно-художественной городской среды, предложение художественных решений информационных конструкций, гармонично сочетающихся с архитектурными и стилистическими особенностями зданий.

На фасадах зданий уже появляются новые современные вывески взамен выгоревших баннеров, световых коробов, крышных- конструкций, и лайтбоксов.

« Визуальный беспорядок сменяется гармонией. На сегодняшний день исполнены больше половины выданных предупреждений о замене вывесок. Предприниматели активно включились в работу. В срок до 1 сентября этого года все вывески должны соответствовать дизайн-коду», - отметил глава района.