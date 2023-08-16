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Общество

В Роскачестве рассказали об уловках продавцов при распродажах

17.08.2023 08:45|ПсковКомментариев: 0

Некоторые продавцы не обходятся без уловок в периоды распродаж, в том числе создают искусственный ажиотаж, намерено завышают цены перед тем, как ввести скидку, или пытаются так реализовать неходовой товар, поэтому потребителям нужно внимательно изучать все условия перед покупкой, рассказали в Роскачестве.

«Иногда ритейлеры объявляют о грандиозных скидках. И чем больше скидка, например, 50%, тем более привлекательным выглядит предложение для покупателей. Нюанс в том, что часто такие якобы скидки на деле оказываются сугубо маркетинговым ходом, так как накануне праздников или старта сезонных распродаж продавцы повышают цены, а затем делают на них скидки... В итоге конечная цена со скидкой, в лучшем случае, окажется такой же, что и на старте продаж», - заявили в организации.

Другой хитростью в Роскачестве назвали «акционный контрафакт», когда под видом заманчивого предложения могут реализовываться фальсифицированные товары, а недобросовестные продавцы и вовсе способны воспользоваться ажиотажем с целью кражи средств с банковских карт пользователей, пишет РИА Новости.

«Иногда магазины могут привлекать покупателей предложениями получить, например, аксессуар, подарок при покупке более дорого товара. Но есть вероятность, что продавец просто хочет избавиться от плохо продающегося товара. Поэтому не лишним будет сравнить цену на эти вещи в независимом агрегаторе. Возможно, в другом магазине общая цена на оба устройства будет ниже, чем по акции», - добавили в Роскачестве.

При этом отметив, что порой онлайн-магазины предлагают круглогодичные скидки сразу на все товары, однако при сравнении цен на других площадках может оказаться, что акционная стоимость в одном месте – это обычная цена в другом.

Кроме того, некоторые прибегают и к созданию искусственного дефицита с целью оказать давление на потребителя, который опасается, что не успеет купить нужное. «Через короткое время он вновь появляется в продаже у магазина, но уже по завышенной цене. Это происходит в расчете на то, что покупатель, не совершив желаемую покупку ранее, в этот раз уже купит его - и по любой цене», - подчеркнули там.

В организации также напомнили, что потребителю в любом случае и вне зависимости от того, насколько щедрым является предложение, важно внимательно изучить, где реализуется товар и на каких условиях. В частности, «необходимо уметь определять подлинность сайта и не вестись на подозрительные сообщения».

Теги: #Цены #акция #роскачество
Источник: Псковская Лента Новостей
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